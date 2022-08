Al via stasera la seconda edizione del “Siracusa Shakespeare Fest”. Cinque serate, una masterclass, due workshop, un contest per under 25, in quattro differenti location per il festival dedicato al grande poeta inglese con la direzione artistica di Luciano Bottaro. Per il regista e attore romano l’ennesima sfida questa volta con un poemetto del poeta inglese poco conosciuto ma attuale: “Ero alla ricerca di un testo di Shakespeare non drammatico – spiega Giglio -. Il testo di questo poemetto oltre all’importante motivo politico, cioè la fine della monarchia e la nascita della repubblica, si concentra anche sulla violenza nei confronti di una donna, tema sempre attuale che si ripete. E quindi una sorta di manifesto contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne”.

Stasera alle ore 20.30 a palazzo Francica Nava il contest Shakespeare under 25: in gara gli allievi di alcune scuole di teatro delle province di Siracusa e Ragusa con i monologhi del Bardo.

Domani al piccolo teatro Elvira, Luciano Bottaro e Francesco Firullo racconteranno i migliori finali delle opere di Shakespeare. A seguire lo spettacolo di Magia “Sogno di una Magia di Mezz’Estate” con Maga Benny. Domenica nel chiostro della chiesa di San Giovanni alle Catacombe va in scena “Tempesta” diretta da Matteo Tarasco. Venerdì 2 settembre al teatro Aurora a Belvedere, lo spettacolo “I sonetti di Shakespeare” per la regia di Arianna Vinci e a seguire “Othello il Film” documentario in anteprima assoluta. Sabato 3 al Piccolo Teatro Elvira, alle ore 20.30 “I due gentiluomini di Verona” per la regia di Massimo Tuccitto e a seguire “Pene d’amore perdute” della Siracusa Shakespeare Company. Infine domenica 4 settembre a Palazzo Francica Nava in scena “L’ultima erede di Shakespeare”. E chiuderà “Lucrezia” di Emanuele Giglio.