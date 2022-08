BAGHERIA (PALERMO) – Un incendio è divampato la notte scorsa in un capannone lungo la Statale 113. Le fiamme hanno divorato legna e suppellettili. Il rogo ha visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per evitare che si danneggiasse la struttura. Non si conoscono le cause del rogo. Indagano i carabinieri.