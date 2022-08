Palermo, autista Amat preso a pugni in faccia

PALERMO – Nuova aggressione a un dipendente dell’Amat di Palermo. Ieri il controllore colpito al volto sulla linea 101, oggi l’autista della vettura 731, che collega piazza Croci a Vergine Maria anche lui colpito con pugni in faccia. L’aggressore l’autista di un furgone che avrebbe subito il torto di una mancata precedenza da parte del mezzo pubblico. Il guidatore ha bloccato l’autobus è salito sul bus e ha colpito l’autista con una serie di pugni. Poi è sceso ed è fuggito via. Il dipendente dell’azienda municipalizzata è riuscito a fotografare la targa e fornirla agli agenti di polizia intervenuti dopo l’aggressione. Sono in corso indagini per risalire all’aggressore.