Ambasciatrice iraniana investita da scooter

NOTO (SIRACUSA) – Sono stati identificati i due minorenni, rispettivamente di 15 e 14 anni, che la sera del 9 agosto hanno investito l’ambasciatrice iraniana

che si trovava in visita privata a Noto. La donna, investita da uno scooter che viaggiava a velocità sostenuta in via Ducezio, si è recata in ospedale avendo riportato una ferita alla caviglia giudicata guaribile in 15 giorni. Attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono risaliti ai responsabili del ferimento, che sono stati denunciati per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso.