Riley trova la cocaina nel muro di una casa

MASCALI (CATANIA) – Un giovane di 26 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di servizi perlustrativi, più volte, i carabinieri avevano notato uno strano movimento di giovani nei pressi di un’abitazione di via Etnea. A seguito di un controllo domiciliare ed al nervosismo di un residente, i militari dell’Arma hanno approfondito l’accertamento utilizzando anche il cane antidroga “Riley”, che ha segnalato più volte ed in più punti dell’abitazione la presenza della droga. All’interno di una scatola a muro per i collegamenti dell’impianto della Tv, il cane ha trovato un borsello contenente una pietra di cocaina nonché 4 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al dettaglio, mentre i militari hanno rinvenuto in un cassetto la somma di 350 euro, sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio.