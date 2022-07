Turista denuncia stupro: indagati quattro giovani

TRAPANI – Sono di Ribera, in provincia di Agrigento, i 4 giovani che sarebbero indagati dopo la denuncia fatta da una turista finlandese in vacanza a Trapani che ha detto di essere stata violentata da 4 ragazzi conosciuti al ristorante mentre era con due amiche e che poi ha seguito, da sola, in un lido sul lungomare Dante Alighieri, dove c’era musica e dove avrebbe bevuto alcolici insieme a loro, due notti fa.

La vittima avrebbe poi seguito i quattro in un appartamento poco lontano dove i giovani alloggiavano. Lì sarebbe avvenuta, secondo quanto denunciato dalla ragazza, la violenza sessuale. Ieri mattina la turista è andata al pronto soccorso raccontando di essere stata stuprata. I carabinieri hanno interrogato i quattro giovani e stanno mettendo a confronto le loro dichiarazioni e quelle della presunta vittima. Sono stati svolti già ieri riscontri tecnici nell’appartamento e visionati i filmati di alcune telecamere di sorveglianza.