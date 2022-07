Turista denuncia stupro a Filicudi: fermato un giovane

FILICUDI PORTO – Una turista in vacanza sull’isola di Filicudi nelle Eolie ha denunciato che la notte del 20 luglio scorso è stata violentata da un uomo conosciuto durante una serata in un locale. I carabinieri di Milazzo hanno fermato su ordine della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, un giovane, domiciliato a Filicudi per motivi di lavoro, indagato per violenza sessuale e lesioni personali. Dopo che la turista ha denunciato di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale da parte di un uomo conosciuto poco prima, i carabinieri hanno sentito i testimoni, sequestrando capi d’abbigliamento e oggetti, e hanno fatto svolgere esami clinici sulla vittima. L’indagato è stato portato in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto.