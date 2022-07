Un carabiniere di 27 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra un’auto, una Yaris Aygo e una moto che si è verificato poco dopo le 13 lungo la strada statale 115 tra Ragusa e Catania. Il giovane, originario della Calabria, è in servizio alla stazione di Scoglitti. Le sue condizioni sono gravi. E’ stato soccorso e portato in elisoccorso a Catania.