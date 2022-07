Rogo vicino al PalaNesima: ‘Al Comune non importa’

CATANIA – Ennesimo incendio a Catania, stavolta scoppiato nei pressi del PalaNesima, in un’ampia area incolta e piena di sterpaglie. Stamattina una enorme colonna di fumo è stata visibile in tutta la zona nord di Catania e a Misterbianco. “Un’emergenza che, a quanto pare, a Palazzo degli Elefanti non importa. Perché?”, si chiede il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi.

“Parliamo di un problema puntuale che si ripete soprattutto nei mesi di giugno, luglio e agosto. Stamattina tutti erano con il naso all’insù, con le fiamme che potevano causare gravi conseguenze soprattutto a Nesima e nella frazione del comune di Misterbianco se, come sempre, non ci fosse stato il pronto intervento dei vigili del fuoco. Ma fino a quando si può andare avanti così? Chiediamo da tempo di rivalutare, riqualificare e restituire alla cittadinanza quelle aree abbandonate e invase dalle sterpaglie secche che non si trovano solo nell’estrema periferia del capoluogo etneo”.