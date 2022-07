Ragazze sui binari, il treno le uccide

Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta velocità in transito alla stazione di Riccione diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Accertamenti sono in corso da parte della polizia ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona.

Attualmente l’ipotesi che appare meno accreditata è quella di uno scivolamento accidentale, mentre si continua a lavorare sull’eventualità di un suicidio (con una delle ragazze che forse ha cercato di salvare l’altra), oppure di un incauto attraversamento per raggiungere un treno su un secondo dei due binari della stazione.