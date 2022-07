Belpasso, razzia di liquori al centro commerciale

BELPASSO (CATANIA) – Una 34enne catanese è stata denunciata per furto in un negozio di generi alimentari all’interno di un centro commerciale di Belpasso. Aveva fatto scorta di liquori e altri prodotti, per un valore complessivo di 215 euro, per poi cercare di guadagnare l’uscita senza pagare.

E’ stata fermata dal responsabile e da un addetto alla sicurezza, che l’hanno trattenuta e hanno chiamato i carabinieri. La donna ha aggravato la propria situazione quando i militari le hanno chiesto le generalità e un documento d’identità. La 34enne ha dapprima riferito di non essere in possesso di documenti, quindi ha scritto su un foglio le generalità, risultate non veritiere.