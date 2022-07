Pusher minorenne in via Capo Passero

CATANIA – I carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In seguito a servizi di avvistamento effettuati, lo hanno notato dotato del kit del “perfetto spacciatore” (costituito dall’immancabile tracolla contenente dosi, soldi e radio portatile) aggirarsi tra le palazzine di via Capo Passero. I militari hanno predisposto un servizio per coglierlo in azione e lo hanno beccato mentre si affiancava a una Fiat 500 allungando qualcosa nelle mani del conducente.

Immediato lo scatto dei militari che hanno inseguito il giovane in fuga mentre si inerpicava sulla rampa di scale di una palazzina. E’ stato bloccato dai militari che nella tracolla hanno trovato 45 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio, per un totale di 70 grammi, 220 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, e la ricetrasmittente per le “comunicazioni di servizio” con le vedette di supporto. Il ragazzo è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti e, all’esito dell’udienza di convalida, è stato collocato presso una Comunità.