Nuovi posti letto ad Agrigento e Sciacca

Gli ospedali di Sciacca e Agrigento, e in particolare il pronto soccorso del Giovanni Paolo II e la terapia intensiva del San Giovanni di Dio (nella foto), avranno otto nuovi posti di terapia intensiva e dodici di terapia sub-intensiva per un importo dei lavori di 1.899.569 euro. Tuccio D’Urso, in qualità di soggetto attuatore del commissario delegato e direttore dell’Ufficio speciale per il potenziamento della rete ospedaliera della Regione Siciliana, ha provveduto alle operazioni di riappalto che si è reso necessario “dopo l’abbandono delle opere da parte dell’impresa aggiudicataria” come lo stesso ha spiegato. All’avvio dell’iter erano presenti con D’Urso, il commissario straordinario Asp, Mario Zappia, il direttore sanitario di presidio ad interim, Adriano Cracò, il direttore del reparto di rianimazione e terapia intensiva, Gerlando Fiorica, e il direttore dell’Area Risorse Tecniche, Alessandro Dinolfo.