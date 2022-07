MESSINA – Un uomo di 48 anni è stato arrestato per evasione, rapina e lesioni nei confronti di un anziano del luogo. Una chiamata al 112 segnalava in via Circuito, a Ganzirri, la presenza di un uomo armato di coltello che dopo aver minacciato un anziano, s’impossessava dell’auto dandosi alla fuga, causando lesioni al malcapitato proprietario del mezzo che, nell’intento di bloccare la fuga, rovinava sull’asfalto procurandosi numerose escoriazioni. Sono scattate le ricerche allertando tutte le pattuglie in servizio sul territorio e poco dopo il reo, alla guida dell’autovettura rapinata, si presentava spontaneamente presso la Stazione di Ganzirri. All’esito delle verifiche, i Carabinieri accertavano che l’uomo per consumare il delitto si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione sita a Bordonaro di Messina, dov’era ristretto ai domiciliari. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi.