In un giorno 17.000 siciliani guariti, ma il Covid non si ferma

Sono 8.584 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 31.271 tamponi. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.060. Il tasso sale dal 26 al 27%. I guariti sono 17.359, mentre i decessi sono 5. Negli ospedali i ricoverati sono 1.011 (+10), dei quali 41 in terapia intensiva (+1).

A livello provinciale si registrano a Palermo 2.392 casi, a Catania 1.811, a Messina 1.202, ad Agrigento 1004, a Siracusa 981, a Trapani 730, a Ragusa 649, a Caltanissetta 431, a Enna 239.

In Sicilia gli hub vaccinali nelle tre aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania non hanno mai chiuso i battenti. “Noi siamo sempre operativi nell’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo – sottolinea il commissario emergenza Covid, Renato Costa -, non ci siamo mai fermati e ovviamente siamo pronti anche per la quarta dose per gli over 60 e per tutte le categorie che saranno individuate, aspettiamo indicazioni dal ministero”. A Catania resta aperto l’hub vaccinale di via Pasubio, dove ha sede la struttura commissariale, gli altri hub del capoluogo e in provincia sono stati chiusi. Nel Messinese sono presenti punti vaccinali a Mistretta/Santo Stefano, a S.Agata/Capo d’Orlando, a Patti, nell’hub fiera di Messina, nel Parco Corolla di Milazzo, a Lipari e Barcellona Pozzo di Gotto.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 98.044. Ieri erano 100.690. Le vittime del virus sono 93, in calo rispetto alle 105 di ieri. Eseguiti 389.576 tamponi, con il tasso di positività al 25% in calo rispetto al 27 di ieri. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864 (+232)ri. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.262.865. In totale sono 19.357.938 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.062. I dimessi e i guariti sono 17.926.011, con un incremento di 83.165.