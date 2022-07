Fermata l’officina catanese che inquinava

CATANIA – Carabinieri e polizia locale hanno scovato diverse irregolarità in un’officina meccanica di Misterbianco. Il titolare, un 47enne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del codice della strada in materia di disciplina delle attività di autoriparazione.

In particolare sono stati riscontrati sversamenti illeciti di oli e liquidi speciali contenuti in 9 motori di auto, che sono state poi sottoposte a sequestro. Sequestrate anche le attrezzature dell’officina, mentre per il titolare è scattata una multa di 5.146 euro per mancanza di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e di iscrizione alla Camera di commercio.