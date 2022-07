Il Palermo presenta le nuove maglie

Presentate le nuove maglie del Palermo. La prima, dopo la casacca bicolore della stagione scorsa, sarà rosa con laccetti e inserti neri, la seconda nera con le “bretelle” rosa, la terza, bianca, disegnata dallo street artist TvBoy che si è ispirato all’immagine di Santa Rosalia. Ad ospitare la presentazione Palazzo Chiaramonte-Steri, sede istituzionale dell’Università degli Studi di Palermo (foto Palermo Fc).

A collaborare alla realizzazione dei modelli delle maglie anche l’agenzia palermitana Gomez & Mortisia, il designer Luca D’Agostino e il centro R&D Kappa.Legata alla terza maglia anche l’opera che TvBoy ha realizzato per il Palermo all’interno del tunnel dello stadio che porta dagli spogliatoi al campo: un murale che riprende il disegno di Santa Rosalia realizzato proprio da TvBoy.

Intanto, Il centrocampista rosanero Gregorio Luperini salterà il debutto ufficiale di domenica contro la Reggiana in Coppa Italia per la mononucleosi. Il giocatore, in seguito ad una faringo-tonsillite febbrile, che si è risolta con terapia antipiretica e antibiotica, dopo un ulteriore episodio febbrile, è stato sottoposto ad esami ematochimici che hanno evidenziato una lieve mononucleosi infettiva. Luperini ha già iniziato la terapia specifica e si sottoporrà ad ulteriori accertamenti specialistici.