Focolaio Covid nel carcere di Augusta

AUGUSTA (SIRACUSA) – Sono una ventina i casi di covid all’interno del carcere di Augusta tra detenuti e personale di polizia penitenziaria e decine in isolamento fiduciario in attesa di sottoporsi al tampone molecolare. Lo segnalano Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del Sippe e Salvatore Santacroce dirigente Provinciale dell’Uspp. “Il personale ha paura di essere contagiato; chiediamo subito la sanificazione e tamponi – aggiungono – a tutto il personale di polizia penitenziaria, ma purtroppo ci sembra che si agisce solo mettendo azioni per tutelare i vertici del carcere. Chiediamo di adottare delle nuove azioni e di dialogare soprattutto con i sindacati senza invece considerarli una minaccia”