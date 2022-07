Covid, escalation di nuovi casi e cresce l’Rt

Neanche il caldo ferma il Covid che quest’anno, complice la contagiosità della variante Omicron 5, sembra non concedere tregua. Ancora in aumento indice di trasmissibilità e incidenza: nel periodo 15 giugno – 28 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,40 (range 1,36-1,46), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era 1,30 ed oltre la soglia epidemica. Boom dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1071 ogni 100mila abitanti (1-7 luglio 2022) rispetto a 763 ogni 100mila abitanti rispetto al report precedente. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid 19. Ed aumentano anche i ricoveri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 7 luglio) rispetto al 2,6% (dato al 30 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,3% (rilevazione al 30 giugno) rispetto il 10,3% di una settimana prima.