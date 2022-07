Incubo Covid, quasi 9mila casi ed altre 18 vittime

Non si ferma l’ondata di Covid. Sono 8.739 i nuovi casi registrati a fronte di 30.958 tamponi processati; il giorno precedente erano 8.920. Il tasso di positività risale al 28% con un + 4% rispetto al report precedente. La Sicilia è al quinto posto in Italia per contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 120.660 con un aumento di 6.895 casi. I guariti sono 2.980, mentre 18 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.267. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 979, anche oggi 16 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 33 (- 3 tre rispetto al bollettino precedente). Catania (2303 nuovi positivi) torna in testa ai contagi in Sicilia. Seguono: Palermo 2.272 casi, Messina 1.404, Siracusa 965, Trapani 690, Ragusa 696, Caltanissetta 470, Agrigento 880, Enna 213.