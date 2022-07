PALERMO – E’ stata riattivata dall’azienda ospedaliera “Villa Sofia- Cervello” di Palermo l’attività del pronto soccorso ostetrico no Covid, che si trova al 2° piano del Padiglione A dell’ospedale Cervello. “Il servizio – si legge in una nota dell’azienda – era stato sospeso a causa delle opportune riorganizzazioni imposte dalla trasformazione del Cervello in Covid hospital”.