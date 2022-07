Catania, ultimi passi per la D

Una lettera in quattro punti firmata dal presidente federale Gabriele Gravina e inviata al presidente del Catania SSD, Rosario Pelligra, e per conoscenza al Comune di Catania, alla Lega Nazionale Dilettanti, al dipartimento interregionale della Lnd e al comitato regionale siciliano della Lnd.

Il perfezionamento della ripartenza rossazzurra passa da qui. La missiva ha per oggetto la richiesta di ammissione del club rossazzurro al prossimo campionato di Serie D. Il contenuto, basato sull’articolo 52 comma 10 delle Noif, consiste nella richiesta di un contributo di 750 mila euro e di una integrazione documentale riferita ai seguenti aspetti: 1) richiesta di ammissione al torneo di D con l’indicazione dei soci; 2) istanza di affiliazione alla Figc ai sensi dell’articolo 15 delle Noif da depositare presso il comitato regionale; 3) business plan attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al prossimo campionato di Serie D; 4) dichiarazione d’impegno a osservare tutte le prescrizioni necessarie per l’iscrizione al campionato di D.

Il termine per presentare le integrazioni documentali e l’assegno di 750 mila euro presso la sede della Figc è fissato per le 15 del 4 agosto.