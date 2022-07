Catania: donna uccisa a coltellate, sospettato un minorenne

Una 32enne, Valentina Giunta, è stata uccisa nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a Catania. La polizia è intervenuta dopo l’allarme lanciato da un familiare della vittima che riteneva potesse essere in pericolo. La donna è stata trovata dagli agenti a terra nella stanza da letto con ferite di arma da taglio in più parti del corpo, in particolare sul collo e sulla schiena.

Sul posto, nella tarda serata di ieri, è intervenuto personale medico del 118, ma la donna, madre di due figli maschi, è deceduta poco dopo. Accertamenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, sono stati eseguiti sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, che poi aveva ritirato la querela, ma l’uomo è detenuto da tempo in un carcere della Sicilia.

Le indagini degli investigatori si sono concentrate anche su altri possibili sospettati, compresa una persona non maggiorenne. Sospetti che, evidentemente, col passare delle ore, hanno trovato sempre più consistenza visto che, conclusi gli atti urgenti, la Procura distrettuale, diretta da Carmelo Zuccaro, ha trasmesso il fascicolo a quella per i minorenni di Catania, coordinata dalla procuratrice Carla Santocono, come confermato da fonti dei due uffici che hanno imposto il segreto istruttorio sulle indagini.

Su Facebook il dolore delle amiche della donna che scrivono “sei stata sfortunata voglio solo dirti che ti voglio tanto bene e che spero che adesso abbia trovato la pace che ti mancava da troppo tempo”, “abbiamo tutti i cuori spezzati, troverai in cielo la pace che su questa terra ti hanno rubato” e “non ci sono parole adesso sei un angelo finalmente felice”.