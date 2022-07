Catania censura Angelo Duro e la “giornata di merda”

Catania censura i manifesti del comico palermitano Angelo Duro che annunciano il suo spettacolo a Zafferana Etnea l’8 agosto. L’artista irriverente invitava i catanesi ad andare ad assistere all’unica tappa siciliana del suo show “Da Vivo” con dei manifesti con la scritta “Buongiorno Catania, vi auguro una bellissima giornata di merda”. La parte finale di questo augurio, però, non è stata gradita e sopra è stata apposta una striscia colorata che modifica la frase in “Buongiorno Catania, vi auguro una bellissima giornata”.

Con la sua vena dissacrante, Duro ha così commentato sul suo profilo Facebook: “Oggi l’hanno censurato pure a Catania. Anche lì un paio di idioti non ha gradito questa cosa della bellissima giornata di merda. Poi gli capita la giornata di merda, e si lamentano. Sti scemi. Io almeno gliel’auguravo bellissima. Me lo hanno cancellato. Peggio per loro. Ancora non sanno che nel prossimo manifesto gli augurerò una bellissima vita del cazzo”.