CATANIA – La polizia di Catania, commissariato Librino, ha eseguito controlli antidroga nel quartiere di San Cristoforo verificando anche i soggetti sottoposti a misure restrittive, in particolare agli arresti domiciliari. E’ finito in manette un noto pluripregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di crack e cocaina, resistenza a pubblico ufficiale e furto di energia elettrica. L’uomo è stato sorpreso dentro la propria abitazione, che coincide col luogo di detenzione, intento a spacciare. La sua compagna si è opposta fisicamente, spintonando i poliziotti, per fare sparire la droga. Tramite personale Enel, è stato accertato anche un allaccio diretto alla rete Enel.

Trovata, inoltre, della sostanza bianca che, al dire dell’arrestato, era tachipirina in polvere utilizzata per tagliare la droga e incrementare i guadagni. Particolare della circostanza è che la coppia ha tenuto una condotta simile davanti al figlio minorenne, in quel momento a casa. La donna è stata indagata per furto di energia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Entrambi i genitori, che percepiscono il reddito di cittadinanza, sono stati ammoniti formalmente perché non hanno fatto frequentare al proprio figlio minore lo scorso anno scolastico alle elementari. Sono stati informati anche la Procura e il Tribunale dei Minori.