ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano ha denunciato tre ragazzi minorenni per furto aggravato in concorso. Qualche notte fa, gli agenti di pattuglia hanno incrociato un gruppo di ragazzi che, con fare sospetto, trasportava delle cassette di bevande. Una volta accortisi della presenza della polizia, i giovani sono fuggiti abbandonando le bevande. La merce, ancora refrigerata, è stata sequestrata. Il giorno dopo, dopo la denuncia di furto, i poliziotti hanno iniziato l’indagine per risalire agli autori del furto al chiosco di pertinenza dell’Arena di Adrano, area destinata agli spettacoli del Summer Festival. I tre ragazzi, incensurati, sono stati identificati e denunciati.