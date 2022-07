Catanese arrestato dopo tentata rapina in banca

FIRENZE – Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Firenze, per un 41enne della provincia di Catania che, secondo quanto emerso da indagini di procura e carabinieri, il 5 aprile scorso avrebbe tentato di eseguire una rapina in un’agenzia del Monte dei Paschi di Siena a Scandicci. Gli investigatori del Norm della Compagnia di Scandicci, supportati in fase esecutiva dai colleghi della Compagnia di Paternò, hanno identificato l’uomo grazie a una serrata attività investigativa “tradizionale” basata sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e della banca stessa nonché su testimonianze. L’ordinanza è scattata per gravi indizi di colpevolezza. Nella perquisizione durante l’arresto sono stati trovati elementi investigativi convergenti sull’ipotesi di accusa per il 41enne, tra i quali capi di vestiario identici a quelli indossati dall’autore della tentata rapina.