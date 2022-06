Si getta in mare per suicidarsi: salvata

FICARAZZI (PALERMO) – Una donna ha tentato di togliersi la vita gettandosi nel mare di Aspra, nel Palermitano. E’ stata salvata dai sommozzatori dei vigili del fuoco che sono riusciti a strapparla dalle onde e affidarla ai sanitari del 118. E’ accaduto poco prima dell’alba. La 43enne aveva mandato un messaggio WhatsApp alla nuora dicendo che si voleva suicidare. Ha lasciato scarpe e borsa vicino all’hotel Martinica tra Ficarazzi e Aspra e si è buttata in mare. I carabinieri della compagnia di Bagheria, chiamati dalla nuora, hanno sentito le urla della donna in mare e hanno attivato i soccorsi con capitaneria di porto e sub dei vigili del fuoco. I pompieri hanno salvato la donna portandola al molo dove un’ambulanza l’ha trasportata all’ospedale Civico.