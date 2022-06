Rifiuti e malaffare, 8 arresti a Gela

GELA (CALTANISSETTA) – E’ di otto arresti e sette mezzi pesanti sequestrati il bilancio di un’operazione di polizia effettuata a Gela nell’ambito di un procedimento penale in cui ai 14 indagati vengono contestati diversi episodi quali combustione e sversamento illecito di rifiuti, ricettazione e violazione di sigilli.

il business dei rifiuti.mp4

In relazione ai fatti contestati, il Gip del Tribunale di Gela ha sospeso anche autorizzazioni, licenze, concessioni per il trasporto e la trattazione a qualunque titolo dei rifiuti nei confronti della società coinvolta. Gli indagati, oltre ad essere attivi nello smaltimento illecito dei rifiuti, riuscivano a trarre importanti profitti attraverso un secondo canale di lucro, derivante dalla rivendita del materiale ferroso ricavato dai cumuli di rifiuti dati alle fiamme; per tali fatti sono state elevate contestazioni provvisorie per il reato di ricettazione, anche nei confronti di un imprenditore operante nel territorio di Niscemi.

Disposto pure il sequestro di alcuni mezzi pesanti utilizzati, senza le dovute autorizzazioni, per il trasporto e l’abbandono del materiale di scarto proveniente da attività agro-industriali su un fondo privato, dove tra l’altro era stata allestita la discarica abusiva. Sul posto sono state trovate tracce di metalli pesanti e di amianto. Gli uomini del Commissariato di Gela si sono avvalsi della collaborazione dell’Arpa.