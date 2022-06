Incendio a Grammichele, evacuate alcune case

Continua l’emergenza incendi nella provincia di Catania. Sono 74 gli interventi svolti in totale nel territorio dai vigili del fuoco, tra Acireale, Catania, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Bronte e Palagonia. Un vasto incendio ha riguardato la vegetazione e il bosco in contrada Canale e ha richiesto l’evacuazione precauzionale di abitazioni isolate in prossimità del fronte di fuoco. Una bottiglia di Gpl tra la vegetazione è esplosa. Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi in sosta. Impegnate squadre dei vigili del fuoco a terra del distaccamento volontari di Vizzini, in supporto la squadra boschiva di Catania e Protezione Civile. Le fiamme hanno interessato anche le linee elettriche. Sul posto due elicotteri forestale e un canadair.

BOLLINO ROSSO A CATANIA, MESSINA E PALERMO. Intanto, l’afa non arretra e per la terza giornata consecutiva le città da bollino rosso saranno domani 19, sulle 27 considerate nella rilevazione del ministero della Salute sulle ondate di calore. Emanata una nuova allerta della Protezione Civile siciliana per rischio incendi e ondata di calore dalla mezzanotte alle prossime 24 ore. Le situazioni più critiche a Catania, Messina e Palermo dove sono previsti fino a 39 gradi.

PREVISIONI. Dopo la pausa dei temporali, nel Nord si prevede che la temperatura torni a salire nei prossimi giorni anche nelle regioni settentrionali, mentre prosegue il caldo nel resto d’Italia, con temperature che potranno raggiungere 40 gradi nelle regioni meridionali. Per giovedì 30 giugno si prevede sole a Nord, così come nel Centro e al Sud, dove le temperature potranno continuare a toccare picchi di 40 gradi. Per venerdì primo luglio il caldo al Nord potrà essere interrotto da temporali pomeridiani sulle Alpi orientali. Al Centro si prevede ancora tempo soleggiato e molto caldo e il caldo prosegue decisamente anche al Sud, dove si prevedono picchi oltre i 42 gradi. In generale, si prevede “caldo a oltranza” con temperature al di sopra delle medie stagionali su gran parte dell’Italia almeno fino al 6 luglio. Nuova allerta della Protezione Civile regionale per rischio incendi e ondata di calore dalla mezzanotte alle prossime 24 ore. Le situazioni più critiche a Catania, Messina e Palermo dove sono previsti fino a 39 gradi. (ANSA).