Il Messina si è iscritto

Messina regolarmente iscritto al prossimo campionato di serie C. A comunicarlo è stato lo stesso presidente giallorosso Pietro Sciotto nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio. Il massimo dirigente della società ha sottolineato come sino a questa mattina il pensiero di lasciare è stato quello preponderante, poi ha prevalso l’amore per la squadra e la città. “Sono convinto, sento un’atmosfera diversa. Da oggi ripartiamo, chiedo ai tifosi e alla città di stare tutti insieme”. Nessun accenno sulle scelte tecniche, che verranno comunicate nei prossimi giorni.