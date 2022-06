CATANIA – Con una lettera al dipartimento di polizia il Siap catanese ha denunciato ancora una volta le condizioni di alloggio riservate ai dipendenti del X Reparto Mobile della polizia, inviati in missione a Palermo. “Per giorni – dice il sindacato – gli agenti sono stati ‘ospitati’, si fa per dire, in un hotel con camere adattate da matrimoniale a doppia singola e, contrariamente alle disposizioni, ben fuori dagli standard imposti dai protocolli sanitari, diramati in questo caso inutilmente visto i risultati”.

“Non solo spazi vitali ridottissimi – prosegue il Siap -, ma soprattutto condizioni igieniche inverosimili: letti e servizi igienici sporchi, ambienti fatiscenti polverosi e sporchi. E’ paradossale che la struttura ricettiva aperta al pubblico, sia in quelle condizioni poiché nessun turista/ospite potrebbe accettare tale ambienti. Da qui nasce il sospetto che queste strutture ben pagate dal Dipartimento siano esclusivamente riservate al personale delle forze di polizia che ovviamente non può rifiutare le camere imposte e di conseguenza andarsene come un qualunque ospite. La verità che ancora una volta, i furbetti sono sempre in agguato e ci chiediamo il perché la prefettura palermitana permetta tutto questo, senza un preventivo controllo o sanzionare l’esercente il servizio”.