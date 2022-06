Fiamme in via Nuovalucello

Caldo rovente in tutta la Sicilia. La situazione meteorologica fa inevitabilmente coppia fissa con l’emergenza incendi. Dalle 16.30 di oggi pomeriggio a Catania, nella zone tra via Matteo Ricci e via Nuovalucello, un vasto incendio di sterpaglie e materiali di risulta ha messo in allarme residenti. Le fiamme infatti stanno minacciando le abitazioni e molti hanno preferito abbandonare le case. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e alcune autobotti di rincalzo.

Incendio in via Nuovalucello

Ad Agrigento, è scoppiato un incendio di sterpaglie e bosco in contrada San Pietro e le fiamme, dopo aver divorato 4 ettari di terreno, sono riuscite a entrare anche nell’area antistante la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa. A mobilitarsi per evitare che il fuoco arrivi ai padiglioni, oltre alla Forestale e ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia penitenziaria. Fiamme anche a Corleone e alle porte di Partinico, roghi di sterpaglie nel quartiere Zen di Palermo.