Vede ladri d’auto dal balcone e chiama la polizia

CATANIA – La notte scorsa la polizia di Catania ha arrestato quattro persone (tutte con precedenti condanne per reati contro il patrimonio), colte nella flagranza di furto. Intorno alle due e mezza di notte è arrivata la segnalazione da parte di un uomo che, dal balcone di casa, aveva notato quattro individui armeggiare su un’auto in sosta in via Pietro Novelli. Le volanti giunte sul posto hanno subito individuato i quattro che, dopo aver sollevato con un cric la macchina, avevano tagliato il catalizzatore del mezzo per poi tentare la fuga a bordo di una Cinquecento. Fermati i quattro, nella loro vettura gli agenti hanno trovato oltre alla marmitta rubata, il cric utilizzato per sollevare il veicolo, una sega elettrica utilizzata per tagliare il catalizzatore e altri attrezzi da scasso. I quattro sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.