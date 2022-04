Telecamere e multe salate contro gli incivili

CATANIA – Stanare i furbetti per fronteggiare le discariche abusive e l’unico modo per scoraggiare gli incivili sono le multe. Alcune già elevate, ma la sensazione è che molte fioccheranno, specie dopo che saranno operative altre 110 telecamere, così distribuite: 23 nel lotto centro, 32 lotto nord e 55 lotto sud. Alla presenza dei funzionari di Ecocar, ditta aggiudicataria dell’appalto del lotto sud, continua il montaggio dei sistemi di video sorveglianza a Librino e San Giorgio. Ieri sono stati montati cinque dispositivi ed altri cinque verranno installati in giornata. “Le telecamere e quindi le multe ai trasgressori sono l’unico deterrente per fronteggiare l’emergenza discariche – afferma il presidente della Vi Municipalità, Alfio Allegra – in via del Potatore l’area era stata bonificata la settimana scorsa e nel giro di tre giorni è tornata come prima, anzi peggio di prima. Stesso discorso sul viale Biagio Pecorino – conclude Allegra – ma intere zone di San Giorgio e Librino sono trasformate in discariche a cielo aperto. Confidiamo nella tecnologia per risolvere questa piaga che attanaglia il nostro territorio; solo multe salate potranno risolvere il problema e liberare la città da montagne di spazzatura”. Intanto crescono i numeri della raccolta porta a porta che a San Giorgio ha superato il 35%.