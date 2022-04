PALERMO – Sequestrati i quattro computer di un internet point dov’era possibile collegarsi illegalmente con siti esteri per il gioco online. Il gestore è stato multato per 40mila euro. Durante i controlli nei quartieri Villaggio Santa Rosalia e Boccadifalco, gli agenti del commissariato Porta Nuova, insieme ai funzionari dei Monopoli di Stato, hanno trovato due dipendenti in nero in altrettanti panifici di Boccadifalco, multati per 40mila e 100mila euro. Sospesa l’attività di uno dei due esercizi.