Sicilia: tasso Covid giù, Messina la più colpita

Sono 3.435 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri erano 4.952). A questi la Regione ne aggiunge 1.422 conteggiati in giorni precedenti al 2 aprile. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 30.183 tamponi, il tasso di positività fa il percorso inverso rispetto al giorno precedente, scendendo dal 16 all’11%. Diciassette i morti, circa 4.000 i guariti. Nelle rianimazioni dell’Isola sono ricoverate 65 persone, come ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati nelle nove province: 1.510 a Messina, 1.045 a Palermo, 618 a Catania, 512 a Trapani, 331 ad Agrigento, 294 a Siracusa, 269 a Ragusa, 206 a Caltanissetta, 72 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 53.588. Ieri erano 70.803. I decessi sono 118, in calo rispetto ai 129 di ieri. Effettuati 364.182 test (ieri 477.041), il tasso di positività è al 14%, stabile rispetto a ieri.

Sono 489 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 42. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10 mila: sono 10.017, ovvero 68 in più rispetto a ieri. Sono 1.284.016 le persone attualmente positive al Covid, 6.405 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.845.815 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.784. I dimessi e i guariti sono 13.402.015, con un incremento di 48.486 rispetto a ieri.