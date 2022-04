“Siate prudenti, vaccinatevi”

CATANIA – “L’andamento della curva epidemiologica impone cautela e la massima protezione, garantita solo dal vaccino”. Lo afferma il commissario per l’emergenza Covid di Catania, Pino Liberti, annunciando la chiusura a breve di tutti gli hub della provincia. “Ma la campagna vaccinale prosegue e ci auguriamo di raggiungere altri obiettivi, aggiunge Liberti invitando “chi ne ha diritto a fare la dose booster, chi non fosse ancora immunizzato a farlo, e i genitori, con il conforto dei pediatri, a scegliere il vaccino per i figli”.

Intanto dall’assessorato della Salute sono arrivate le indicazioni sulla seconda dose di richiamo (second booster) contenute nella circolare ministeriale. Hanno diritto alla quarta dose (osservando l’intervallo di un minimo di 120 giorni dalla prima dose di richiamo) le persone di età uguale o superiore agli 80 anni, gli ospiti delle Rsa e i soggetti con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età uguale o superiore ai 60 anni con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, diabete o altre endocrinopatie severe , malattie epatiche e cerebrovascolari, emoglobinopatie, fibrosi cistica; sindrome di down; grave obesità e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica.