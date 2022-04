Palermo: accordo Lega-Fi, il candidato è Cascio

PALERMO – Lega e Forza Italia raggiungono l’intesa a Palermo, col ticket Francesco Cascio e Francesco Scoma, il primo candidato alla carica di sindaco e il secondo suo vice. Lo annunciano i leader siciliani di Lega-Prima l’Italia e Forza Italia, Nino Minardo e Gianfranco Miccichè.

Ma Scoma non ci sta: “Ringrazio per la fiducia – dice – ma non intendo accettare il ticket proposto con l’amico Francesco Cascio. Intendo proseguire il mio impegno come parlamentare nazionale e lasciare spazio ad altre figure della Lega a Palermo che potranno essere indicate nel ruolo propostomi. Assicurerò il mio pieno e convinto sostegno a tutta la coalizione per la campagna elettorale che mi vedrà comunque in prima linea per dare un nuovo volta alla città”.

Il rifiuto non smuove i piani della Lega: “Il ticket è tra partiti – spiega Minardo -. Se Scoma rinuncia sarà il partito a scegliere un altro nome, nulla cambia sul piano politico. Avanti tutta”.

Sulla sponda centrosinistra si mette di lato anche il senatore di Iv Davide Faraone: “Non faccio un passo indietro, sosterrò il mio amico Roberto Lagalla, l’ho conosciuto da rettore, poi da vicepresidente del Cnr. Lo reputo il più adatto a svolgere il ruolo di sindaco e il più affine alle mie idee, non me ne vogliano tutti gli altri candidati, che stimo e apprezzo. Darò il mio contributo da senatore, come ho sempre fatto e continuerò a fare”. Ex assessore nel governo Musumeci, Lagalla (Udc) si è dimesso nei giorni scorsi per impegnarsi nella campagna elettorale. Da giorni in città sono comparsi i suoi manifesti, al momento senza simboli di partito.