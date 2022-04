Covid: Palermo e Messina guidano i contagi

Sono 4.448 i nuovi casi di Covid in Sicilia (ieri erano 4.142), ai quali la Regione aggiunge 1.114 relativi a giorni precedenti. L’Isola è al settimo posto in Italia per contagi, al primo la Lombardia con 8.681. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32.381 tamponi, il tasso di positività scende dal 14,9% al 13,7%. I morti sono 19, i guariti 7.239. Nelle intensive dell’Isola sono ricoverate 65 persone (+2), in area medica i pazienti sono 979 (-15).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: Palermo 1.300, Messina 1.281, Catania 951, Trapani 545, Siracusa 443, Agrigento 430, Ragusa 285, Caltanissetta 245, Enna 82.

In Italia sono 66.535 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 69.596). Le vittime sono invece 144, poco meno rispetto alle 150 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 442.029 (ieri 469.803). Il tasso di positività è al 15%, in lieve aumento rispetto al 14,8% di ieri. Sono 462 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.102, ovvero 24 in più rispetto a ieri. Sono 1.249.607 le persone attualmente positive al Covid, 3.449 in meno nelle ultime 24 ore . In totale sono 15.173.707 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 160.546. I dimessi e i guariti sono 13.763.554, con un incremento di 70.946 rispetto a ieri.