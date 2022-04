PALERMO – Un ventunenne, Giuseppe Carista, è morto stanotte a Palermo in un incidente stradale avvenuto intorno all’una all’incrocio tra via Li Bassi e via Lucchini. Il giovane, a bordo dello scooter, si è scontrato con un’Audi Q3. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Gli agenti dell’Infortunistica della Polizia municipale stanno ricostruendo la dinamica dell’impatto. Carista lascia la moglie e due bambini.