Controlli a cantieri edili etnei, multe e denunce

CATANIA – Tre denunce e sanzioni per complessivi 8.000 euro sono il bilancio di controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Catania in merito alle misure di sicurezza nei cantieri edili nella provincia effettuati insieme con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro. A Paternò i titolari di due distinte ditte di lavori edili sono stati denunciati rispettivamente per aver utilizzato estintori antincendio e medicinali della cassetta medica di pronto soccorso scaduti e per non aver installato protezioni idonee contro il rischio di caduta.

A Nicolosi il titolare di una ditta edile incaricata della ristrutturazione di un edificio scolastico è stato denunciato per avere omesso la formazione ai lavoratori dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la predisposizione di idonei locali igienico assistenziali. Le sanzioni sono scattate per violazioni in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.