Beccati i ladri in corso Italia

CATANIA – I poliziotti di Catania hanno denunciato due giovani di 17 e 16 anni. Nel pomeriggio di ieri sono stati sopresi dalla volante mentre tentavano di rubare alcuni parti di carrozzeria di uno scooter Honda SH parcheggiato in corso Italia.

Alla vista dei poliziotti hanno tentato invano la fuga: uno dei due è stato immediatamente bloccato; l’altro, dapprima riuscito a dileguarsi a bordo di un motociclo, è stato poi rintracciato dagli agenti e denunciato, oltre che il tentato furto, anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Al commissariato il più giovane ha confessato che il giorno prima aveva utilizzato di nascosto lo scooter del padre provocando un incidente e, proprio per evitare di essere scoperto, non avendo i soldi per comprare il pezzo di ricambio aveva pensato di rubarlo da uno scooter dello stesso tipo e sostituirlo.