Tutto falso: sequestri a Catania

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 3.000 articoli contraffatti e non sicuri in diversi negozi della provincia etnea. A Misterbianco le Fiamme gialle, in tre esercizi commerciali riconducibili a unico imprenditore, hanno sequestrato 1.422 capi di abbigliamento che avevano il marchio falsificato di una nota griffe.

A Mirabella Imbaccari militari erano 700 gli articoli, tra giocattoli ritenuti non sicuri e piccoli elettrodomestici con un marchio facilmente confondibile con quello CE. Ad Acireale, in un punto vendita al dettaglio, sono stati sequestrati 427 articoli tra piccoli elettrodomestici e giocattoli. Negli spazi doganali della provincia, in due diversi interventi al porto e all’aeroporto, sono stati sequestrati più di 500 prodotti contraffatti tra articoli di abbigliamento e relativi accessori (borse, scarpe, occhiali).