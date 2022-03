Dopo sette anni dal suo ultimo tour, Paolo Nutini torna quest’estate con un live che andrà a toccare diverse città italiane: il 15 luglio a Gardone Riviera (Bs) al Festival del Vittoriale Tener-A-Mente, il 16 luglio a Pistoia al Pistoia Blues Festival, il 19 luglio a Roma all’Auditorium Roma Summer Fest, il 20 luglio a Bologna al Sequoie Music Park, il 22 luglio a Servigliano (Fm) al Nosound Fest, il 23 luglio a Trani (Bat) in Piazza Duomo, il 25 luglio a Caserta al Belvedere di San Leucio e per finire il 27 luglio a Taormina al Teatro Antico.

Dalle origini toscane, il percorso del cantautore scozzese è iniziato da poco più che maggiorenne nel 2006 con l’album d’esordio These Streets, che contiene hit come Last Request, Jenny Don’t Be Hasty, New Shoes, tra rock e ballate romantiche. Il disco ha venduto complessivamente oltre 2 milioni di coppie. Nel 2009 esce poi il secondo album “Sunny Side Up”, dal sound meno rock, rispetto al precedente, ma più funk. Nel 2014 il suo ultimo album “Caustic Love”, che in Gran Bretagna è stato il primo album del 2014 a sfondare il tetto delle 100 mila copie vendute, rimanendo al numero 1 della classifica per tre settimane consecutive.