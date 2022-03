CATANIA – La polizia del commissariato Librino di Catania, durante una serie di controlli nel quartiere di competenza, ha arrestato L. E., 28 anni, sorpreso a spacciare droga in viale Moncada. Il giovane è stato trovato in possesso di 199,83 grammi di crack, 49,31 grammi di marijuana, 240 euro in banconote, 2 bilancini e altro materiale di confezionamento. La droga era già confezionata in centinaia di dosi pronte alla vendita. Il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari.