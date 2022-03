TRAPANI – Cinque telefonini cellulari, recapitati in carcere quasi certamente con un drone, sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nelle casa circondariale Cerulli di Trapani. A mettere in allarme gli agenti è stato proprio un drone che ieri pomeriggio è stato visto sorvolare l’istituto penitenziario. Molto probabilmente, è stato questo il metodo utilizzato per far giungere gli apparecchi telefonici all’interno del carcere. I cellulari sono stati scoperti all’interno di un bagno.