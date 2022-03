Sicilia: il Covid è radicato in due province

Sono 4.346 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 5.491. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 31.260 tamponi, il tasso di positività scende dal 15 al 14%. Quattordici i morti, quasi cinquemila i guariti. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate 65 persone (+3).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 1.425 a Palermo, 1.075 a Messina, 676 a Catania, 503 ad Agrigento, 456 a Trapani, 405 a Ragusa, 375 a Siracusa, 307 a Caltanissetta, 189 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 59.555. Ieri erano stati 73.357. I decessi sono 82, in calo rispetto ai 118 di ieri. Effettuati 384.323 test (ieri 504.185), il tasso di positività è al 15,5%, in crescita rispetto al 14,5% di ieri.

Sono 464 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.181, ovvero 158 in più rispetto a ieri. Sono 1.262.891 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 8.508 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.364.723 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.782. I dimessi e i guariti sono 12.943.050, con un incremento di 52.022 rispetto a ieri.