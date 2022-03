MESSINA – Un 52enne è morto in un incidente sull’autostrada Messina-Palermo. Viaggiava in auto con il figlio di 24 anni che è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione l’auto, per cause in corso di accertamento, tra gli svincoli di Rometta e Villafranca, in direzione Messina, è uscita di strada andando a schiantarsi contro il guard rail. Nel violento impatto il 52enne è stato sbalzato dall’abitacolo ed è precipitato dal viadotto.