Rubava spazzolini, senegalese arrestato

CATANIA – Un senegalese di 41 anni è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato. Su segnalazione del responsabile di un supermercato di via Acquicella Porto, due pattuglie del Commissariato sono arrivate in pochi minuti, sorprendendo l’extracomunitario.

Dopo la perquisizione, i poliziotti hanno trovato alcuni spazzolini elettrici ed altri oggetti dai cui involucri aveva già strappato il codice a barre. L’uomo è stato arrestato; la refurtiva è stata riconsegnata ai responsabili dell’attività commerciale.